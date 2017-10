Fusão no mercado de seguros da Serra

Caixa-Forte 18/10/2017 | 06h13 Atualizada em

Movimentação de envergadura no mercado de seguros da Serra. Há mais de 30 anos focada em serviços de seguros pessoais, de bens e empresariais, a caxiense Fedrizzi Seguros anuncia a incorporação da Via Log, corretora especializada em seguros de cargas de São Marcos.

A fusão entre as duas marcas garantirá à Fedrizzi crescimento de 20% ao ano, com a inclusão de 250 novas contas. A equipe também ganha reforço, com cinco novos funcionários, totalizando 37 profissionais envolvidos.

O sócio-diretor da Fedrizzi Seguros, Guilherme Fedrizzi, informa que esse era um serviço já prestado pela corretora, mas a incorporação proporciona uma especialização maior.

– São mais de R$ 700 milhões em volume de cargas seguradas ao ano – aponta.

Entre os principais clientes estão Bontempo, Bepo, Tio Carlo Transportes, Stillo, Sinuelo, Fabris, GTS do Brasil e Trevisol Transportes.