Fórum em Caxias do Sul ensina como empreender diferente

Empreenda diferente: faça o que ninguém fez é o tema do 3º Fórum de Economia Criativa da Microempa que acontece amanhã, das 8h30min às 18h30min, no Samuara Hotel. O encontro permite o acesso ao conhecimento, aprendizado e debate sobre a economia criativa, reconhecida como vetor de crescimento econômico, social e cultural. O evento vai mostrar a potencialidade desta nova economia, apresentada por meio de exposições, palestras e relatos de casos inovadores e a aplicabilidade no dia a dia.

O fórum é destinado aos empreendedores que pretendem usar a criatividade e investir na inovação nos negócios. Na programação, os participantes podem participar de workshops, palestras, uma reunião-almoço, bem como exposições de ações e projetos de grupos setoriais.

A Economia Criativa abrange as atividades econômicas que utilizam o talento humano no ambiente de negócios para a produção de bens e serviços criativos. É um conceito em evolução com base em recursos criativos potencialmente geradores de crescimento e desenvolvimento econômico. Já o Grupo Setorial de Economia Criativa nasceu, em 2014, na Microempa (Associação das Empresas de Pequeno Porte da Região Nordeste do RS) com o propósito de reunir, compartilhar e disseminar conhecimento para o desenvolvimento e geração de negócios na Economia Criativa. Promovido pela Microempa, o 3º Fórum de Economia Criativa é uma realização das empresas que fazem parte Grupo Setorial.

SERVIÇO

As inscrições podem ser feitas pelo site microempa.com.br. São oferecidas opções de atividades específicas e também um pacote com toda a programação incluída.





Opção 1 - Pacote Completo (02 Workshops + Reunião Almoço + Palestras)

Associado: R$ 120

Não Associado: R$ 150

Grupos Setoriais, diretoria e conselhos da Microempa: R$ 100

Opção 2 - Reunião Almoço

Associado _ R$ 78

Não Associado _ R$ 88

Grupos Setoriais, diretoria e conselhos da Microempa: R$ 68

Opção 3 - Palestras

Associado: R$ 50

Não Associado: R$ 60

Grupos Setoriais, diretoria e conselhos da Microempa _ R$ 40

Opção - Workshops

Associado: R$ 30

Não Associado: R$ 50

Grupos Setoriais, diretoria e conselhos da Microempa _ R$ 20

Informações: (54) 3025.7532.

PROGRAMAÇÃO

9h30min - Credenciamento





WORKSHOPS

10h: Inovação na arquitetura verde e seus benefícios

10h: Persona: conhecendo o cliente do seu negócio

11h: Propósito empresarial como definição do negócio

11h:- Scamper: técnica para formação de ideias e pensamento criativo

REUNIÃO-ALMOÇO

12h30min: com Simone Leite (presidente da Federasul - Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul)

PALESTRAS





A partir das 13h50min

O que é Economia Criativa e suas aplicabilidades - Grupo Setorial De Economia Criativa

- Case 1 - Economia Criativa na Cultura - Evandro Manes Soares - Secretário de Cultura de Bento Gonçalves

- Case 2 - Economia Criativa na Indústria - OU

- Visitação aos Expositores - Grupos Setoriais da Microempa

- Economia Criativa e Inovação: Painel com empresas criativas da região

- E-commerce Chica Bolacha (POA), Barbearia Resenha (Farroupilha), Piipee (Caxias do Sul) e Rossi & Zorzanello (Gramado).

- Palestra Master Case Super Marcas - empresária Dalila Manfroi

18h40min: happy hour e networking