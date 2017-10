Êxodo rural e renovação das propriedades convivem no Vale dos Vinhedos, na Serra

Para onde vai o Vale 27/10/2017 | 11h41 Atualizada em

O Vale dos Vinhedos convive com alguns problemas estruturais típicos do interior da Serra Gaúcha: o envelhecimento da população e o êxodo rural provocam o esvaziamento do campo. Ao mesmo tempo, alguns produtores conseguem se reinventar e aproveitar o fluxo turístico da região e o local se torna cada vez mais atrativo para novos empreendimentos.

Entenda a dinâmica de ocupação do Vale dos Vinhedos clicando na imagem abaixo:

Futuro do Vale dos Vinhedos, na Serra, anima empreendedores e preocupa especialistas