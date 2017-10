Ex-integrantes da CIC Jovem ajudaram a fundar a  Microempa Jovem, em Caxias 

Caixa-Forte 12/10/2017 | 06h32 Atualizada em

Há um ano, integrantes da CIC Jovem de Caxias renunciaram ao comando do Departamento de Jovens Empresários, alegando falta de respaldo e corte de apoio e investimento da entidade-mãe.

Parte desse grupo empresarial voltou à ativa neste ano ao formalizar parceria com a Microempa, criando a Microempa Jovem, tendo como coordenador Eduardo Cervelin.

Entre as ações alinhavadas pela ala juvenil da entidade está a Noite de Massa Solidária, que encerrará a Semana Municipal do Empreendedorismo, no dia 10 de novembro.

A Microempa Jovem é formada por 21 integrantes, 11 deles vindos da CIC Jovem, incluindo o presidente que pediu desligamento, Rodrigo Menegassi.

A saber: em janeiro de 2017, a CIC reestruturou o Departamento de Jovens Empresários, que passou a ter status de diretoria, e empossou como coordenador William Cardoso de Oliveira.