 Estilista caxiense Carla Carlin usa tecidos em estoque para a criação de peças  de verão

Caixa-Forte 10/10/2017 | 06h34 Atualizada em

A marca Carla Carlin conta com loja própria que funciona junto à fábrica, na Rua Os Dezoito do Forte, 169, e uma unidade que opera durante a primavera-verão, na praia de Xangri-lá.

A marca Carla Carlin conta com loja própria que funciona junto à fábrica, na Rua Os Dezoito do Forte, 169, e uma unidade que opera durante a primavera-verão, na praia de Xangri-lá. Foto: Tuany Areze / divulgação

Menos desperdício, com consumo consciente e sustentabilidade. Tendo esse conceito em mente e habilidade nas mãos, a estilista caxiense Carla Carlin otimizou grande parte de tecidos em estoque para a criação das peças que integram sua linha de verão, intitulada Erudita. Cerca de 40% dos modelos foram desenvolvidos usando o estoque de matéria-prima que tinha na fábrica.

Ela não esconde essa informação. Pelo contrário: utiliza como atrativo para esticar as vendas em 10% sobre a última coleção.

– Foi um verdadeiro desafio criar esta coleção mesclando tecidos armazenados na fábrica com as novidades do segmento – revela Carla.

Presente em lojas multimarcas em 25 cidades gaúchas e catarinenses, a marca Carla Carlin conta com loja própria que funciona junto à fábrica, na Rua Os Dezoito do Forte, 169, e uma unidade que opera durante a primavera-verão (por enquanto, às sextas e sábados) na praia de Xangri-lá.