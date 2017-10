Espumante de Farroupilha é considerado o quinto melhor vinho do mundo

Vitivinicultura 07/10/2017 | 10h00 Atualizada em

Neste ano, vinhos argentinos, chilenos, italianos, franceses e de tantos outros lugares não foram páreo para uma bebida produzida no Vale Trentino, em Farroupilha. O espumante moscatel da Casa Perini garantiu a quinta colocação em uma lista de melhores vinhos do mundo, elaborada pela Associação Mundial de Jornalistas e Escritores de Vinhos e Licores (WAWWJ, na sigla em inglês). Entre os espumantes, abocanhou a primeira colocação.

O levantamento dos melhores vinhos mundiais é feito a partir da média dos resultados em mais de 70 concursos internacionais, realizados em diferentes continentes. A posição da vinícola gaúcha no ranking é fruto de medalhas obtidas em competições em países como Argentina, França e Inglaterra.

Ainda que tenha se destacado na edição de 2017 da premiação da WAWWJ, o moscatel da Casa Perini é feito há 20 anos. A companhia não revela o volume de produção anual, mas garante que esse é seu espumante mais vendido. O enólogo-chefe da empresa, Leandro Santini, explica que o rótulo foi sendo aperfeiçoado ao longo das décadas, a partir do investimento em tecnologia na vinificação. Atualmente, é realizado com um corte composto por moscato branco e moscato R2.

Mas o que o espumante saído do Vale Trentino tem para figurar na lista? Santini lembra que as uvas moscatéis são o forte de Farroupilha. O especialista constata que em nenhuma outra região do mundo a variedade se adaptou tão bem, o que acaba tornando o produto da Serra diferenciado. Além disso, outros aspectos técnicos influenciaram no resultado.

– O espumante tem uma perlage (borbulha) fina e persistente. O aroma é floral e remete a frutas como pêssego, pera e maçã verde. Na boca, tem uma acidez equilibrada, o que torna um espumante versátil e fácil de tomar.

A bebida contém o dulçor típico das uvas moscatéis e possui teor alcoólico de 7,5%, abaixo dos 10% a 13% habituais em muitos espumantes.

Negócios em alta

O desempenho na premiação internacional deve acelerar os negócios da vinícola farroupilhense. O diretor de marketing e um dos filhos do fundador da empresa, Pablo Perini, destaca que nos últimos dias recebeu sondagens para a exportação para a Espanha e países latino-americanos. Além disso, também apareceram interessados de outras partes do Brasil. Hoje, a região Sul concentra a maior parte das vendas.

Pablo Perini garante que, apesar dos prêmios obtidos, o preço do espumante deve seguir acessível. No Rio Grande do Sul, uma garrafa custa, em média, R$ 35. Em outras regiões brasileiras pode ser encontrada por aproximadamente R$ 45.

– Prezamos pela democratização do vinho. É possível consumir qualidade a preços que não sejam abusivos – acredita o dirigente.

Entre os 100 melhores vinhos e espumantes de 2017 ainda constam rótulos de outras vinícolas da Serra, como Garibaldi, Aurora e Ponto Nero.

Os melhores segundo a WAWWJ

1 - Taylors Jaraman Shiraz 2014 (Austrália)

2 - Taylors St Andrews Single Vineyard Release Shiraz Clare Valley 2013 (Austrália)

3 - Noe Pedro Ximenez Vors (Espanha)

4 - Taylors St Andrews Single Vineyard Release Shiraz Clare Valley 2014 (Austrália)

5 - Casa Perini Moscatel (Brasil)

6 - Beronia Rioja Reserva 2011 (Espanha)

7 - Los Noques Finca Don Juan 2013 (Argentina)

8 - Matusalem Oloroso Dulce Muy Viejo VORS (Espanha)

9 - Taylors Shiraz Clare Valley 2015 (Austrália)

10 - Beviam Gran Reserva Cabernet (Argentina)

Outros gaúchos no ranking

14 - Garibaldi Espumante Chardonnay Brut

32 - Garibaldi Espumante Moscatel

41 - Marcus James Espumante Brut

43 - Garibaldi Espumante Prosécco Brut

61 - Ponto Nero Brut Rosé de Noir

65 - Ponto Nero Brut

83 - Aurora Espumante Moscatel Branco