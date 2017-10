Empresas da Serra apostam na produção cooperativa para crescer

Indústria 04/10/2017 | 13h18 Atualizada em

Três empresas caxienses vão se capacitar para produzir, de forma integrada, o sistema de transmissão dos veículos elétricos vendidos pela Tramontina. Hoje, a companhia de Carlos Barbosa compra o equipamento da China. Este é o primeiro resultado concreto do Projeto Incentivo Industrial Serra Gaúcha, iniciado no ano passado pelo Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha (APLMMeA), que tem o objetivo de incentivar a fabricação local de produtos comprados pela indústria fora do Estado ou no Exterior.

Em setembro deste ano, a MCM Indústria e Comércio de Engrenagens e Transmissões, a Cardan Sistemas de Transmissão e Freios e a Rezler Chavetas assinaram acordo de intenções para trabalhar em parceria como fornecedores para a Tramontina.

Segundo o gerente do projeto, Mauro Costa, a iniciativa é inédita no Estado.

— Esse agrupamento de empresas industriais hoje não existe no Rio Grande do Sul (RS). Há casos na Europa, onde se iniciaram os APLs. Buscamos mudar uma cultura nossa, inserindo mais cooperação, onde todos saem ganhando — defende.

Ele explica que as empresas que foram selecionadas para fornecer o equipamento para a Tramontina receberão capacitação para o desenvolvimento do produto. O acordo deve aumentar a competitividade e agregar valor à produção das indústrias, além de beneficiar a empresa compradora.

— Comprar um produto local melhora muito a logística. É possível reduzir estoques e também ter a possibilidade de assistência imediata.

Após a assinatura do acordo, o APL busca a definição de um regime tributário para o produto junto ao governo do Estado e trabalha nos orçamentos finais.

— Vamos fazer o estudo dos processos internos das empresas para para otimizar a competitividade e atender a demanda da Tramontina, para então firmar o contrato — explica Costa.

Os investimento para o desenvolvimento do produto será das próprias empresas, mas o APL entrará com a capacitação necessária. Os recursos para o Projeto Incentivo Industrial Serra Gaúcha foram captados junto ao Banco Mundial, após aprovação pelo governo do RS.

Além da Tramontina, participam da iniciativa como "empresas-âncoras", que comprarão os produtos de fornecedoras locais, as caxienses Randon, Agrale e Altivus Elevadores.

"Queremos ganhar da crise"

A empresa Rezler Chavetas, localizada no bairro Floresta, em Caxias do Sul, foi uma das escolhidas para o projeto, após processo de seleção coordenado pelo Sebrae. O diretor da companhia, Ubiratã Rezler, informa que a decisão de participar surgiu a partir da divulgação das peças que a Tramontina necessitaria.

— Verificamos que havia a possibilidade de entrar. Obviamente, a gente se beneficia pela venda do item, mas imagina que isso pode abrir portas para novos conjuntos de empresas e perpetuar esse modelo de negócios para vencer a crise que a gente está nesse momento.

Rezler relata que é a primeira vez que a empresa trabalha com esse modelo de cooperação para entregar um único produto.

— A partir de agora, temos que alinhar os custos e de que forma isso vai ser vendido. Deve estar tudo definido em três ou quatro meses — antecipa.

A Rezler Chavetas funciona desde 1972, fornecendo chavetas para a indústria no mercado nacional e internacional.