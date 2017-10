Empresárias de Caxias planejam filial em Porto Alegre e atuação no Exterior

Caixa-Forte 20/10/2017 | 06h30 Atualizada em

Com dois anos de atuação e loja em Caxias – na Rua Dr. Montaury, 2.090 –, as empresárias Camila Vieira e Beatriz Martins, à frente da B.Ba – Exotic Skin, estão otimistas com o mercado no qual atuam, o de bolsas e sapatos em couro exótico elaborados artesanalmente.

Enquanto calculam os números de 2017, quando devem crescer 40% nos negócios, com faturamento de R$ 200 mil, as designers alinhavam os próximos passos da marca.

Com forte atuação por meio de redes sociais, a grife prepara a abertura de uma filial em Porto Alegre até o fim do ano que vem, quando pretende ampliar a receita em 30%. Será mais um degrau rumo à meta audaciosa de investir no mercado externo, com o conceito de valorização dos produtos brasileiros.