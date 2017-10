Empório Bertussi nasce com portfólio superior a 2 mil produtos 

Caixa-Forte 19/10/2017 | 08h13 Atualizada em

Com o desafio de democratizar o acesso a produtos com design primoroso, a Bertussi Design, de Caxias do Sul, lançou o Empório Bertussi, um site de compras com portfólio inicial de mais de 2 mil produtos de diversos fabricantes.

Com o slogan "Design para todos", o foco são artigos com a mesma linguagem de qualidade estética e funcional para servir e receber, cozinhar, organizar e limpar, decorar, banho e relax, e linha térmica.

Estão sendo incorporados parceiros de outras áreas ao e-commerce. A curadoria do elenco leva a assinatura do experiente arquiteto e designer Paulo Bertussi.