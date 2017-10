Descoberta sobre os benefícios do consumo de suco de uva na gestação concorre um prêmio brasileiro 

Caixa-Forte 16/10/2017 | 16h03 Atualizada em

A partir de pesquisas, a biomédica Caroline Dani, natural de Flores da Cunha e radicada em Porto Alegre, defende que o consumo de suco de uva 100% (só leva a fruta, sem a adição de açúcar) durante a gestação melhora o desenvolvimento cognitivo da criança, aumentando a capacidade de aprendizagem, pensamento, linguagem, percepção, memória e raciocínio dos filhos na infância e na adolescência.

Com esse estudo inédito, a pesquisadora – mestre e doutora em Biotecnologia e pós-doutora pela Georgetown University Medical Center (Estados Unidos) – é finalista do 11º Prêmio SAÚDE/ Nutrição, promovido pela editora Abril, e está concorrendo com outros dois selecionados na categoria Trabalho Experimental.

A pesquisa, concluída neste ano, contou com apoio do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), por meio do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis). A descoberta reforça o potencial do suco de uva como nicho fortificado de mercado que vem ganhando projeção por seus benefícios à saúde.