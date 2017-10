Deck Beer é uma novidade do restaurante natural Gaia's House, no bairro Exposição

Caixa-Forte 06/10/2017 | 10h36 Atualizada em

O restaurante natural Gaia's House, instalado na Rua Antônio Prado, 30, bairro Exposição, em Caxias, investiu R$ 55 mil na ampliação de sua estrutura, o que reforçará de seis para 13 o número de empregos.

A novidade será inaugurada nesta sexta-feira, agregando à casa o Deck Beer, ambiente lounge que servirá de quinta a sábado cervejas e chope artesanais.

O bar chegará com o diferencial de incorporar ao cardápio o tempero do Gaia's, com petiscos ao estilo natural e vegetariano. O proprietário do empreendimento é Vinicius Pistor.