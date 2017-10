Dani Decorações abre loja no Villagio Iguatemi, em Caxias

Caixa-Forte 22/10/2017 | 15h30 Atualizada em

Ao completar 20 anos de mercado, com fábrica e showroom no bairro Bela Vista, a caxiense Dani Decorações resolveu imprimir novo conceito em sua marca e instalar uma loja na principal vitrine do filão de arquitetura: o Villagio Iguatemi.

Focada em persianas, cortinas e papéis de parede, a empresa investiu R$ 150 mil na boutique, que abre nesta segunda-feira na Rua Guerino Sanvitto 751. A previsão das famílias Kramer e Arnoldo é esticar em 30% os negócios em 2018.

Com a expansão, foram abertos cinco novos empregos, dois na loja e três na fábrica.

– Acreditamos que é em momentos de crise que se faz mudanças e se cria novas ideias – definem os sócios.