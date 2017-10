Com foco na inovação industrial, Mercopar espera 15 mil visitantes, em Caxias do Sul

Feira de negócios 02/10/2017 | 20h39 Atualizada em

Uma das mais importantes feiras de subcontratação e inovação industrial da América Latina começa nesta terça-feira (3) nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Projetada como uma oportunidade para movimentar os setores metalmecânico, eletroeletrônico, automação industrial, movimentação e armazenagem de materiais, serviços, borracha, plásticos, energia e meio ambiente, a Mercopar terá cerca de 200 expositores, mais de 240 marcas e expectativa de receber 15 mil visitantes.

No ano passado, a feira e o projeto comprador encaminharam negócios na ordem de R$ 48,5 milhões, incluindo vendas realizadas durante o evento e também a perspectiva de 12 meses, segundo informações dos expositores. O evento segue até a sexta-feira (6).

Leia mais:

ARH Serrana promove fórum sobre gestão de pessoas

Dos tanques das vinícolas às taças: como funciona a maior avaliação de vinhos do mundo

Conforme a coordenadora da Mercopar, Scheila Wainer, o grande interesse das empresas em participar do Projeto Comprador Nacional, que ocorre nesta terça e quarta-feira (4), demonstra que há uma expectativa positiva do setor produtivo quanto ao evento e o futuro da economia nacional. A iniciativa busca aproximar os pequenos e médios negócios das grandes empresas brasileiras.

— Tivemos que reabrir as inscrições, agora serão 55 grandes empresas compradoras. É um indicador de que a economia está começando a se reativar. Se as empresas estão buscando fornecedores, há um interesse em retomar as atividades industriais — aponta.

A organização do evento não projeta volume de negócios. De acordo com Scheila, na quinta-feira (5) será realizada uma pesquisa de satisfação com os participantes da Mercopar, que ajudará a calcular o volume de negócios proporcionados pela feira.

Para os expositores que se preparam para apresentar suas novidades, porém, o clima é de antecipação. É o caso da Selltis, que participa da Mercopar há cerca de 10 anos.

— Teremos como atração principal a integração entre a robótica e um torno CNC. Vamos trabalhar muito forte neste aspecto, convidando nossos clientes e demais empresários para que nos visitem — diz o diretor comercial da empresa, Andre Vecchi.

Quem passar pelo estande verá de perto o lançamento de uma moderna máquina de moldes de médio porte, com 15 mil RPMs, novidade no mercado local, em que se destaca justamente esta integração do torno com a robótica.

— Esperamos por resultados positivos em vários setores, especialmente no agrícola — acrescenta o diretor Comercial.

Fundada em 1996, a Selltis possui unidade em Caxias e é referência na comercialização de máquinas, acessórios, treinamento e suporte técnico.

Para fortalecer a marca

Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

Outra empresa que que se mostra otimista para a edição deste ano da Mercopar é a Regal Beloit do Brasil — Motores Marathon, que tem parque fabril em Caxias do Sul. A estreia na feira ocorreu em 2016 e a avaliação foi muito boa, já que o evento proporcionou grande visibilidade.

— Nosso objetivo permanece sendo a fixação e o fortalecimento da marca na região. Somos uma empresa jovem, com cerca de três anos, queremos aproveitar todas as oportunidades que a feira nos proporciona — destaca o diretor Comercial, José Araújo.

A empresa produz motores para as mais diversas atividades industriais, com potência até 2.400 kva.

A Mercopar é realizada há 26 anos e atrai expositores e visitantes de todo o continente. A realização do evento é do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae/RS) e da Hannover Fairs Sulamerica, empresa do Grupo Deutsche Messe AG.

Visitas orientadas focam na tecnologia

Um dos destaques da Mercopar são as visitas orientadas, em que participantes da feira podem conferir estandes de 10 empresas selecionadas, que focam na tecnologia e se aproximam do conceito de Indústria 4.0. Serão dois grupos diários, às 15h e às 18h, com número limitado de 15 participantes. Alguns horários já estão lotados, mas inscrições ainda podem ser feitas pelo site da Mercopar.

Conforme Gustavo Moreira, coordenador do Salão de Inovação do Sebrae — espaço que sediará palestras e workshops durante todos os dias de evento — é foco da organização abrir possibilidades para que pequenas empresas e startups resolvam problemas tecnológicos enfrentados pela indústria e desmistificar conceitos.

— A Indústria 4.0 não é tão inovadora quanto pensam, a grande sacada está em juntar diferentes tecnologias, como robótica, big data, a internet das coisas, e usar tudo isso para fornecer soluções robustas. Pensando em Brasil, ainda estamos bastante atrás em relação a isso. O nosso objetivo é mostrar que a inovação não é fantasma e pode ser aplicada tanto por grandes quanto micro e pequenas empresas.

PROGRAME-SE

Quando: De 3 a 6 de outubro, das 14h às 21h

Onde: Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Entrada: Gratuita. O estacionamento nos Pavilhões custa R$15.

Informações e programação: No site mercopar.com.br ou telefones (54) 3222-7542 e (54) 3222-7583 em Caxias do Sul e 0800-701-4692 em outras localidades.