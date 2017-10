Censi expande atuação para Porto Alegre

Caixa-Forte 13/10/2017 | 06h30 Atualizada em

Com projetos residenciais e comerciais em Caxias do Sul e Gramado, a Censi Empreendimentos coloca argamassa no principal mercado gaúcho: Porto Alegre.

Apostando no filão de imóveis de alto luxo, a incorporadora investirá R$ 70 milhões para lançar empreendimentos em dois endereços nobres da Capital: na Rua Artur Rocha, no bairro Bela Vista (nos próximos meses), e na Avenida Soledade, no Petrópolis (em março de 2018).

A ousadia para sair das fronteiras da Serra é ancorada em números: a empresa, sediada em Caxias, fechou o primeiro semestre com R$ 60 milhões em vendas.

– A abertura de uma nova praça é sempre um desafio – ilustra a acionista Michele, que comanda a grife ao lado do marido Fabrício Censi.

Ciente da dimensão da nova fase, a companhia anuncia um novo sócio, Rodrigo Martins, que comandará a gestão na função de CEO. Por 10 anos, o executivo esteve à frente da operação da construtora Rossi no Sul. Em Porto Alegre, gerenciou empreendimentos que somam quatro mil apartamentos, escritórios e residências entregues e que representam R$ 1,5 bilhão em investimentos.

Enquanto mira Porto Alegre, a Censi manterá o cronograma de expansão em Caxias do Sul e Gramado, com lançamentos previstos para 2018.