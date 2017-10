Caxias ganha escolinha de imersão bilíngue

Caixa-Forte 06/10/2017 | 14h00 Atualizada em

Ao procurar uma escola de educação infantil por imersão bilíngue para as filhas, a educadora Manuela Gimenes Zanettini percebeu que Caxias do Sul não oferecia nada nessa área. Com formação e atuação no setor em São Paulo, resolveu trazer à cidade esse novo conceito de educação.

Com isso, investiu cerca de R$ 400 mil na Escola Global Village, na Rua Vinte de Setembro, 2.721, bairro São Pelegrino. A inauguração será neste sábado, embora as atividades iniciem em janeiro de 2018.

Com capacidade para 90 crianças (desde a fase em que começam a caminhar até a entrada no ensino obrigatório), a escola empregará 15 profissionais. A intenção é propiciar um ambiente de imersão na língua inglesa, de maneira lúdica, por meio da experimentação, da arte e do contato com a natureza, com atrativos como cozinha experimental (foto), ateliê de arte e oficina de construção.