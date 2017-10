Caxias do Sul cria mais de 1 mil novas vagas de emprego até setembro

Trabalho 19/10/2017 | 18h49 Atualizada em

Em setembro, Caxias do Sul gerou 101 novos postos de trabalho. O desempenho é fruto da diferença entre as 4.481 contratações e as 4.380 demissões que ocorreram no mês passado. É o segundo mês consecutivo que o município tem saldo positivo. O resultado foi divulgado na tarde desta quinta-feira no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado de setembro foi puxado pela indústria, que criou 266 vagas. Ao todo, o segmento contratou 1.577 pessoas e demitiu 1.311 no período. Outra atividade que teve saldo positivo foi a agropecuária, que criou 14 posições no mês passado.

Por outro lado, três ramos de peso na economia caxiense tiveram resultados ruins. A construção civil fechou 109 vagas no período. O comércio e o setor de serviços foram no mesmo caminho e encerram 75 e 5 postos, respectivamente.

No acumulado de janeiro a setembro, a situação de Caxias segue favorável. Nos nove primeiros meses do ano, a cidade possui saldo positivo de 1.033 postos, resultantes de 43.729 admissões e 42.696 demissões.