Carrefour Caxias moderniza projeto arquitetônico sob o conceito Nova Geração

A unidade do Carrefour em Caxias foi adaptada ao conceito Nova Geração, seguindo modelo já presente em outros empreendimentos da bandeira, incluindo três no Estado: Porto Alegre (dois) e Canoas. A rede anuncia a reinauguração do hipermercado local, junto ao Shopping Iguatemi, para esta quinta-feira, dia 5, com café da manhã para clientes e promoções.

A intenção do projeto arquitetônico, ressalta a rede, é oferecer melhor experiência de compra ao cliente. Com isso, o Carrefour alcança a marca de 84 hipermercados Nova Geração no país. O valor do investimento não foi informado. O grupo evidencia que as mudanças chegam com "novo layout, mais moderno, com iluminação diferenciada e amplos corredores."

Na área de mercado, que abrange açougue, peixaria, padaria, hortifrutigranjeiros, queijos e frios, o cliente tem uma visão 360º dos produtos.

A saber: o Carrefour Caxias foi inaugurado em 1995, possui 4.763 metros quadrados de área de vendas e 210 funcionários. Depois da cidade, Gravataí e Santa Maria estão na rota das mudanças da rede.