Botijão de gás deve chegar a R$ 80 em Caxias

Cozinha 10/10/2017 | 18h44 Atualizada em

A Petrobras anunciou ontem um novo aumento para o gás de cozinha (GLP). O reajuste é de 12,9% para os botijões de até 13 quilos e entra em vigor a partir de hoje. A empresa informa que “o porcentual de reajuste foi calculado de acordo com a política de preços divulgada em 7 de junho de 2017 e reflete a variação das cotações do produto no mercado internacional.”

Diz ainda que, o aumento ao consumidor dependerá do repasse das distribuidoras e revendedores, mas, se for integralmente, a estimativa é de que o preço do botijão de GLP P-13 possa ser reajustado, em média, em 5,1% ou cerca de R$ 3,09 cada.

Na tarde de hoje, a maioria das revendas de Caxias ainda não tinha reajustado os preços, pois ainda não havia feito novos carregamentos. Mas a estimativa é de que o aumento seja de R$ 5. Na Supergasbras, por exemplo, o botijão deve passar a custar R$ 80, a partir de sexta-feira.