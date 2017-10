ARH Serrana promove fórum sobre gestão de pessoas

DEBATE 02/10/2017 | 17h11 Atualizada em





A ARH Serrana promove amanhã o Fórum de Gestão de Pessoas, com a de especialistas que vão abordar o tema RH, Agente da Mudança! - Nada Será Como Antes. A programação conta com palestras, painéis e debates voltados para profissionais de Recursos Humanos e de outros segmentos, com o propósito de inspirá-los a ser cada dia mais resilientes e transformadores. Entre os palestrantes estão nomes como os de Daniel Castello e André Ortiz.





O evento acontece no UCS Teatro, atendendo à necessidade de ampliar o espaço para o público que cresce a cada edição. O tema relaciona-se com o atual momento brasileiro, de enfrentamento de uma crise econômica e política.



— Neste cenário de ruptura e profunda transformação o mercado mudou, o cliente mudou, as pessoas mudaram. A única certeza que temos é de que nada será como antes —, observa Ana Paula Demicheli Gateli, coordenadora do Departamento de Desenvolvimento da ARH Serrana, responsável pela realização do Fórum.

Ela informa que o evento foi pensado com o intuito de levar aos participantes falas reflexivas e inspiradoras nesse contexto avassalador de mudanças no mundo, o que, de certa forma, nos obriga a ser agentes de transformações

Outro objetivo é discutir questões essenciais aos desafios das suas empresas, colocando seu RH como gestor dessas mudanças.

— A forma que entramos neste cenário de crise será diferente da forma que estamos e vamos sair, por isso precisamos acelerar as reflexões. Nada será como antes não significa pensar que será ruim. Vemos o momento como uma grande oportunidade de fazer diferente, melhor, e com mais foco nos objetivos e resultados — destaca Ana.

Daniel Castello, por exemplo, vai abordar o mote A Inovação Pode ser Você, "100% alinhado com o tema do evento". "Inovação nasce nas pessoas. Inovação nasce mais fácil em empresas onde as pessoas são mais livres para se expressar, empresas mais tolerantes à experimentação, ao erro. Tem um elemento fortíssimo de cultura nisto. E sempre que tem cultura envolvida, a participação de RH é essencial! Não qualquer RH, um RH que seja realmente protagonista da mudança, que entenda seu papel de gestor da cultura", adianta o especialista.





Serviço

O que: 9º Fórum de Gestão de Pessoas ARH Serrana

Quando: dia 3 de outubro, das 8h às 18h

Onde: UCS Teatro - Universidade de Caxias do Sul

Quanto: R$ 180 (sócios ARH Serrana) e R$ 250 (público em geral)

Professores e funcionários da UCS (R$ 180)

A cada três inscrições no mesmo CNPJ, 10% de desconto

A cada cinco inscrições no mesmo CNPJ, a 6ª é gratuita Informações e inscrições: (54) 3228-7332 / www.arhserrana.com.br