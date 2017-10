Após sentir os efeitos da crise, empresa caxiense projeta crescer 20% em 2018

Caixa-Forte 29/10/2017 | 07h09 Atualizada em

Há 15 anos no mercado, comemorados neste mês, a caxiense AcrilCenter Acrílicos ressentiu-se do período de crise econômica, quando viu as vendas caírem até 60% e precisou enxugar sua equipe de 11 para cinco profissionais.

A máxima passou a ser fazer mais com menos. Dessa forma, adequou-se ao novo momento do setor de urnas, expositores de produtos, brindes, lembranças e troféus em acrílico.

O casal de sócios Raquel da Silva Antunes e Waldoir da Silva percebe sinais de retomada do mercado e confia na volta com força das encomendas à empresa. Com isso, os donos projetam que a AcrilCenter crescerá 5% em 2017, mas chegará a 2018 mais fortalecida, quando almejam um avanço nos negócios na ordem de 20%.