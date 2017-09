Primeiro restaurante Madero da Serra abre as portas na próxima semana

Caixa-Forte 28/09/2017 | 14h30 Atualizada em

O hambúrguer com fama de melhor do mundo desembarca na Serra na próxima semana. O primeiro restaurante Madero em formato de contêiner é avaliado em R$ 1,5 milhão e localiza-se no eixo gastronômico e de lazer de Bento Gonçalves: a Rua Herny Hugo Dreher, 92, bairro Planalto, ao lado do badalado Bangalô Estação Club. Chega com área de 192 metros quadrados e capacidade para 52 clientes.

A estreia será marcada por um jantar beneficente na próxima quinta-feira, com toda a renda revertida à Associação Bento-Gonçalvense de Convivência e Apoio à Infância e Juventude (Abraçaí).

Essa será a nona operação da marca no Estado, sendo a oitava no formato contêiner. Esse modelo foi lançado pelo dono da Madero, o chef paranaense Junior Durski, em 2014, como alavanca de expansão da rede e hoje já conta com 32 lojas no país. Ao todo, o Madero opera 105 restaurantes em 12 Estados.

A saber: o apresentador de TV Luciano Huck adquiriu 5% da rede, sendo o novo sócio do empresário Junior Durski no Madero.

A empresa possui fábrica no Paraná com capacidade de produzir 2 milhões de hambúrgueres por mês.