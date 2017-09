Pizzaria temática de R$ 3,5 milhões será inaugurada em Gramado

Caixa-Forte 27/09/2017 | 06h30 Atualizada em

Pizzaria temática terá área de 800 metros quadrados, cardápio com 80 sabores em rodízio e capacidade para 250 pessoas

Pizzaria temática terá área de 800 metros quadrados, cardápio com 80 sabores em rodízio e capacidade para 250 pessoas Foto: fernanda rios / divulgação

A Região das Hortênsias ganhará mais um empreendimento gastronômico, reforçando seu apelo turístico. Trata-se de uma pizzaria temática com área de 800 metros quadrados, cardápio com 80 sabores em rodízio e capacidade para 250 pessoas, a ser inaugurada em Gramado possivelmente em novembro. Endereço: Avenida das Hortênsias, 5.675, próximo à divisa com Canela.

Chamada de Kongo, a casa é inspirada na segunda maior floresta tropical do mundo, a Selva do Congo (África Central), na qual estão os gorilas gigantes e espécies em extinção. Demandou investimento de R$ 3,5 milhões e gerará 50 empregos. A construção foi reformada e ganhou proposta arquitetônica inspirada em restaurantes norte-americanos.

O projeto é assinado por um estúdio de Orlando (EUA), o Themed Studios, com fachada composta por cimento esculpido e vegetação natural.