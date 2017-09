Marcopolo voltará ao patamar de produção de 17 ônibus por dia em algumas semanas

Caixa-Forte 28/09/2017 | 06h30 Atualizada em

Com a crise econômica dos últimos anos, o mercado nacional de ônibus foi reduzido a um terço da capacidade, exigindo que empresas como a Marcopolo precisassem adotar estratégias como enxugar as equipes, flexibilizar a jornada de trabalho e conceder férias coletivas.

As três plantas do grupo em Caxias – Planalto, Ana Rech e Neobus – tiveram ociosidade acima de 30%. Quando o horizonte parecia menos nebuloso, com pedidos em carteira que avançavam dezembro, o incêndio na unidade de plásticos colocou a empresa de novo em ritmo de espera, de paciência.

Mas aos poucos, de forma crescente, contando com parcerias de outras empresas para produção de moldes e peças, a Marcopolo devolve a produção aos trilhos. Os clientes compreendem o atraso nas entregas, os funcionários ajudam a buscar soluções, os acordos comerciais mostram-se eficientes. A fabricante vai voltar no patamar de produção de 17 ônibus por dia em algumas semanas, mas possivelmente entrará 2018 ainda mais fortalecida.