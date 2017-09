Madero confirma abertura em Bento Gonçalves neste sábado

Caixa-Forte 29/09/2017 | 16h56 Atualizada em

O dia exato da estreia do Madero em Bento Gonçalves ainda estava em suspense, mas a rede confirma para este sábado, às 11h30min, a abertura do restaurante em formato de contêiner (na foto).

A casa atenderá diariamente das 11h30min às 23h, em endereço badalado e estratégico: a Rua Herny Hugo Dreher, 92, ao lado do Bangalô Estação Club. Com área de 192 metros quadrados e capacidade para 52 clientes, essa é a primeira filial do Madero na Serra Gaúcha.

Neste modelo de operação (leia-se contêiner), o cardápio é mais enxuto do que os tradicionais Steak Houses, seguindo o modelo fast casual, no qual o cliente faz o pedido diretamente no caixa. No menu, estão entradas, 15 opções de hambúrgueres, incluindo o famoso cheeseburger Madero, bebidas não-alcoólicas e chope na caneca congelada.

O Madero opera 105 restaurantes em 12 Estados do país e Distrito Federal – são 32 filiais são no modelo contêiner –, e ainda conta com uma unidade em Miami, nos Estados Unidos.

A primeira unidade do Madero no Rio Grande do Sul foi inaugurada em abril de 2016, no Shopping Iguatemi Porto Alegre, e desde então a rede de restaurantes já conta com oito unidades no Estado. O Madero Container Bento Gonçalves será a nona operação no RS, oitava no formato contêiner.

A chegada será embalada por um jantar beneficente na próxima quinta-feira, com toda a renda revertida à Associação Bento-Gonçalvense de Convivência e Apoio à Infância e Juventude (Abraçaí).

Curiosidade: o apresentador de TV Luciano Huck adquiriu 5% da rede, sendo o novo sócio do empresário e chef Junior Durski no Madero. A empresa possui fábrica no Paraná com capacidade de produzir 2 milhões de hambúrgueres por mês.