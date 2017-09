Cidades da Serra mantém classificação no Mapa do Turismo Brasileiro

Economia 25/09/2017 | 14h58 Atualizada em

As principais cidades da Serra mantiveram as classificações no Mapa do Turismo Brasileiro em relação ao ano passado. O levantamento foi divulgado na semana passada e classifica os municípios de A a E de acordo com o fluxo turístico.

Dos 45 municípios das regiões Uva e Vinho, Hortênsias e Campos de Cima da Serra, apenas Gramado possui classificação A, ou seja, com maior fluxo de turistas domésticos e internacionais. Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Canela estão logo abaixo, na categoria B. Já na categoria C estão Farroupilha, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Vacaria e Marau (que também pertence à região Uva e Vinho).

As três primeiras classificações são de cidades que possuem alto fluxo, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros. Em todo o país, segundo o levantamento, 23% dos município concentram 93% de todo o fluxo turístico doméstico e 100% do internacional.

Para a secretária do Turismo de Caxias, Renata Carraro, a classificação B indica que as políticas da área no município estão no caminho certo. Segundo ela, a categoria A contempla apenas os municípios que têm o turismo como principal atividade econômica. Outra vantagem, conforme Renata, é que o Ministério do Turismo costuma dar preferência para cidades com melhor colocação na hora de liberar investimentos para o setor.

Os dados do turismo em Caxias serão divulgados na noite desta segunda (25) na abertura da Semana Municipal do Turismo. De acordo com Renata, nos últimos anos, o número de turistas de negócios teve uma pequena redução, enquanto moradores de outras cidades próximas passaram a visitar mais Caxias. A mudança, segundo a secretária, é reflexo da crise econômica.