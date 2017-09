Caxias ganha clínica da  rede Sorrifácil 

Caixa-Forte 29/09/2017 | 06h22 Atualizada em

O empreendimento tem o comando do odontologista caxiense Thiago Scarmato Gonçalves e conta com outros 12 profissionais, entre dentistas e equipe de apoio

Caxias do Sul ajudará a rede Sorrifácil a alcançar a meta de crescer 30% em 2017. Foi inaugurada nesta semana uma clínica odontológica da bandeira na Rua Bento Gonçalves, 1.949, no Centro.

Tratamentos estéticos até procedimentos de maior complexidade, como a reabilitação por meio do implante dentário, são oferecidos no espaço, incluindo botox e bichectomia (redução das bochechas, afinando o rosto).

Chega com sala cirúrgica, 12 consultórios, sala de Raio X panorâmico e instalações para auditório e sala gourmet. Nascida em Gravataí, há 11 anos, a rede Sorrifácil conta com mais de 100 unidades no Brasil.