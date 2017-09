Botijão custa até R$ 75 em Caxias do Sul

GÁS DE COZINHA 27/09/2017 | 19h16 Atualizada em

O reajuste de 6,9% anunciado pela Petrobras para o gás de cozinha na terça-feira já chegou às revendas de Caxias do Sul. Pesquisa realizada hoje à tarde pelo Pioneiro em 10 locais constatou que, na maioria dos pontos de telentrega, o valor do botijão de 13 kg fica entre R$ 70 e R$ 75.

Segundo a companhia, o ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados sem incidência de tributos. A estimativa da Petrobras é de que, se a elevação for repassada integralmente ao consumidor, o preço do botijão de GLP P-13 (13 kg) teria alta, em média, de 2,6% ou cerca de R$ 1,55 por botijão. Na prática, a alta ficou entre R$ 2 e R$ 5 por recipiente.

Os reajustes quinzenais têm impactado nas vendas. Na AL Gás, por exemplo a queda chegou a 20% em setembro. A revenda comercializa cerca de 4,5 mil botijões por mês. Com os reajustes sucessivos, a proprietária, Lisiane Lira, reduz a estimativa para 3,6 mil unidades/mês.

— Está muito complicado trabalhar neste segmento. Os clientes reclamam muito — destaca.

Segundo Lisiane, se as altas continuarem, até o final do ano, o botijão vai custar R$ 100.

Alguns estabelecimentos ainda não tinham reajustado os valores na tarde de hoje. São os casos da Central Gás e da Libergás, que pretendem manter o valor de R$ 65 pelo menos até sexta-feira.

Na Ultragaz, até o início da tarde, o valor permanecia em R$ 65 devido ao estoque da revenda. No meio da tarde, o preço já saltou para R$ 70.

Para definir a correção, a Petrobras considerou que o mercado de GLP ao longo do mês de agosto permaneceu pressionado por baixos estoques e que a proximidade do inverno no Hemisfério Norte faz aumentar a demanda pelo produto. Por isso, o ajuste era necessário. O reajuste segue a variação de preços do mercado internacional registrada em agosto.

