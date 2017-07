Tudo em Grãos chega a Porto Alegre e atingirá 13 lojas até o final do ano

Caixa-Forte 19/07/2017 | 14h30 Atualizada em

De grão em grão, e de mercado em mercado, a Tudo em Grãos reforça seu apetite na Região Sul do país na oferta de produtos naturais a granel. Rede de franchising com sede em Caxias do Sul, a marca inaugurou no último sábado sua primeira franquia em Porto Alegre, na esquina da Rua Coronel Bordini com a Eudoro Berlink, no bairro Auxiliadora.



O casal Sandro e Jocelei Catafesta apostou no negócio para mudar de cidade, deixando São Marcos e se estabelecendo na Capital. O investimento foi de R$ 200 mil na loja, a 10ª da rede, que até o final de 2017 pretende vitaminar o grupo, atingindo 13 operações nos três Estados do Sul, sendo 10 franquias, além de três unidades próprias em Caxias.



Entre as próximas inaugurações estão a terceira filial em Caxias, no charmoso WMall, empreendimento da Casa Rosa (julho); e as franquias da Praia do Campeche, em Santa Catarina (setembro), e de Erechim/RS (novembro). Sem temer a crise, a rede Tudo em Grãos planeja encerrar o ano com faturamento de R$ 8,5 milhões.