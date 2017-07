Trabalhadores da Guerra fazem protesto por salários atrasados, em Caxias

Indústria 24/07/2017 | 15h47 Atualizada em

Grupo com mais de 30 pessoas protestou na manhã desta segunda-feira

Grupo com mais de 30 pessoas protestou na manhã desta segunda-feira Foto: Divulgação / Divulgação

Um grupo de trabalhadores da Guerra SA realizou um novo protesto na manhã desta segunda-feira. Eles reclamam da falta de pagamento de salários, que não são depositados desde abril, e de verbas rescisórias. Mais de 30 pessoas participaram da ação. Inicialmente, concentraram-se em frente à unidade fabril localizada na BR-116 e chegaram a se deitar na via, para chamar a atenção para o atraso. Em seguida, deslocaram-se até o Foro Trabalhista de Caxias do Sul.

Em recuperação judicial desde 2015, a fabricante de implementos rodoviários está com a produção paralisada há dois meses. Na assembleia de credores realizada no início de julho, o plano proposto foi aprovado por duas categorias de credores e recusado por outras duas categorias. Agora, a discussão sobre os rumos da empresa voltou para o âmbito do Judiciário.