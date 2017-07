Sócias criam empresa em Caxias focada em organização do lar

Caixa-Forte 16/07/2017 | 06h32 Atualizada em

Quem já não sonhou em conseguir ajuda para organizar armários e ambientes, e otimizar espaços na casa? Pois essa necessidade virou nicho de mercado, com a abertura em Caxias da Clô Organizadoras Profissionais.À frente do negócio estão as sócias Ana Paula Miguel e Ana Carla Berti, ambas gestoras comerciais que trabalhavam em empresas do ramo de móveis e ligadas à área de arquitetura e decoração.



Após um processo de qualificação profissional e estudo de mercado que durou cerca de cinco meses, a dupla decidiu empreender ao identificar que esse é um filão em expansão e promissor. Com o slogan "Tudo em seu lugar", a Clô aposta em estratégias inteligentes e técnicas adequadas para dinamizar espaços e tarefas do dia a dia em Caxias do Sul e demais cidades da Serra.



A empresa oferece soluções para quaisquer ambientes, incluindo ajuda para montar malas de viagem. Os serviços são cobrados por projetos, e os preços variam conforme a necessidade do cliente. A organização de um armário de tamanho médio, por exemplo, custa a partir de R$ 400.