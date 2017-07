Shoppings atacadistas ganham projeção em Farroupilha

Caixa-Forte 19/07/2017 | 06h30 Atualizada em

Farroupilha consolida-se como um polo malheiro. E mais: garante seu espaço no mapa dos principais destinos de shoppings atacadistas. Pela cidade, é comum encontrar ônibus com excursões de lojistas de várias partes do Estado e fora dele em busca de opções em moda para reforçar seus estoques.



Quem comemora esse status é o Golden Center Shopping Atacadista, de Farroupilha, que fechou o primeiro semestre com números aquecidos. De janeiro a julho, 13 novas marcas abriram as portas no empreendimento atacadista, somando no total 70 fabricantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.



O reforço no mix se refletiu em 15% de crescimento na carteira de clientes no período, orgulha-se Sabrina Portolan, gerente do Golden Center.