Reduz o número de empresas fechadas em Caxias do Sul em 2017 

05/07/2017

Os primeiros cinco meses do ano de 2017 apresentam um indicativo de que o primeiro semestre terá uma redução significativa do número de empresas fechadas em Caxias do Sul. De janeiro a maio, 1.362 negócios fecharam as portas na cidade. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre de 2016, 2.323 já haviam sido extintos, o que sugere que o semestre deste ano pode fechar com redução de cerca de 40% de fechamento de empresas. Os dados foram repassados pela Receita Federal. As informações são da Gaúcha Serra.



Os números mostram também uma tendência de aumento de abertura de empreendimentos em relação a mesma época do ano passado. Nestes primeiros cinco meses do ano, foram registrados 2.630 novos CNPJs. No primeiro semestre do ano passado, foram 2.673. Se junho registrar a abertura de 43 negócios, já supera 2016. Pela média deste ano, de 526 novas empresas por mês, deve passar este número com folga.

Vale ressaltar que a maioria dos novos registros é de Microempreendedor Individual (MEI), que corresponde a 2.265 novos negócios abertos neste ano. Desde 2016, foram criadas 8.265 empresas em Caxias e baixadas 5.558 empresas, um saldo positivo de 2.707 empresas. A diferença entre MEIs abertas e fechadas também resulta em aumento de 2.423.

Os dados da Receita mostram Caxias do Sul tem 64 mil empresas ativas. A maior parte no ramo de comércio com 18 mil CNPJs. A indústria da transformação tem 10.409 registros. Na sequência, vem a construção civil com 6.972 empresas. Há outras 5.831 atividades administrativas e de serviços complementares registradas e 5.122 CNPJs de atividades só de serviços.