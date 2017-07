Procon de Caxias volta atrás e não divulgará ranking do preço da gasolina 

Seu bolso 27/07/2017 | 14h47 Atualizada em

O Procon de Caxias do Sul voltou atrás e decidiu não divulgar mais o ranking comparativo dos preços dos combustíveis na cidade. A intenção era seguir o exemplo de Porto Alegre e divulgar a lista a fim de estimular o consumidor a pesquisar a revenda mais em conta. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com o coordenador do órgão, Luiz Fernando Del Rio Horn, embora a medida seja permitida por lei, não seria possível manter a lista atualizada devido à variação quase diária dos preços praticados pela Petrobras.



— Com a nova política de preços, os valores podem variar muito em uma semana. Não há um quadro estável para o ranking e isso poderia induzir o motorista ao erro — avalia.



Leia mais

Procon de Caxias vai divulgar ranking do preço dos combustíveis

Prefeitura de Caxias aperta o cerco à venda de produtos coloniais sem registro



Desde o aumento do PIS/Cofins sobre os combustíveis no fim da semana passada, o órgão de defesa do consumidor realizou abordagens em 10 postos para conferir se houve reajuste abusivo. As revendas têm prazo de 10 dias para entregar cópias das notas fiscais, prazo que segue até o próximo dia 7.

Caso seja identificada irregularidade em alguma revenda, a fiscalização será ampliada para todos os postos da cidade.



Além do aumento de impostos, desde a última sexta-feira a Petrobras reajustou pelo menos duas vezes os preços da gasolina e do diesel nas refinarias. Paralelamente à fiscalização do reajuste, o Procon vai seguir pesquisando os motivos que levam à gasolina de Caxias ser mais cara em relação a de outras cidades da região. Para que o trabalho continue, porém, é preciso aguardar alguns dias para que o mercado se estabilize após as mudanças de preço.