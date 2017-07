Primeiro semestre acumula queda de 6,28% no preço médio da gasolina em Caxias

Economia 02/07/2017 | 10h01 Atualizada em

O preço médio da gasolina nos postos de Caxias do Sul caiu 6,28% no acumulado dos primeiros seis meses de 2017. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), que realiza pesquisas de mercado semanais. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o levantamento divulgado neste sábado, os postos da cidade cobram, em média, R$ 3,73 por litro, R$ 0,07 a menos em relação à semana anterior. Em 31 de dezembro do ano passado, o valor era de R$ 3,98, uma diferença de R$ 0,25. Nas refinarias, o valor caiu ainda mais: de R$ 3,42 em dezembro para R$ 3,14 nesta semana, uma redução de R$ 0,28 ou 8,18%.

Os valores são os menores desde a metade de outubro, quando a Petrobras passou a revisar mensalmente os preços. Na ocasião, o preço médio da gasolina em Caxias era de R$ 3,94. Após altas e baixas, o preço nas bombas atingiu o pico de R$ 4,03 em 17 de dezembro. A partir daí a gasolina seguiu uma tendência de queda, sempre com variações. A última alta expressiva foi no fim de abril, quando a Petrobras anunciou reajuste de 2,2%.



Nesta sexta-feira, a estatal anunciou outra redução nos combustíveis, seguindo uma nova determinação de revisar diariamente os preços. A partir deste sábado, o valor praticado nas refinarias será reduzido em 5,9% para a gasolina e em 4,8% para o diesel. Se repassados para o consumidor integralmente, a revisão pode geral uma economia de R$ 0,09 e R$ 0,08 respectivamente. A decisão é baseada no aumento das importações do último mês, o que sinalizou a necessidade de ajuste de competitividade no mercado interno.



Apesar da tendência de queda, a gasolina em Caxias ainda é cara, se comparada a outras cidades próximas. Por isso, o Procon tenta realizar um acordo com o Sindipetro para ter acesso às planilhas de custos das revendas e entender o cálculo do preço final.