Preço da gasolina cai R$ 0,32 em Caxias ao longo de 2017

Combustíveis 19/07/2017 | 08h00 Atualizada em

O preço da gasolina está em queda livre em Caxias do Sul. De janeiro a julho, o valor médio do combustível passou de R$ 3,99 a R$ 3,67 nos postos caxienses, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esse é o menor patamar desde novembro de 2015. A redução acumulada em 2017 chega a 8%, o que representa uma economia de R$ 0,32 por litro abastecido.

Por trás desse movimento está a mudança na política de reajustes da Petrobras, procurando manter a paridade com o mercado internacional. Desde outubro de 2016, a estatal começou a fazer, pelo menos, uma alteração por mês. No caso de Caxias, o preço médio praticado pelos distribuidores na hora de vender aos postos caiu de R$ 3,46 a R$ 3,12 nos últimos sete meses, uma redução de 10%. Com isso, o consumidor viu a gasolina baixar no decorrer deste ano.

Em meio a esse cenário, alguns postos da cidade até fizeram promoções reduzindo os preços além da média. Nos últimos dias, determinados estabelecimentos chegaram a comercializar o litro de gasolina por R$ 3,17 e até por R$ 3,09.

– Algumas promoções mais arrojadas que temos visto, analisando pelo ponto de vista do consumidor, são interessantes. Mas pelo lado do negócio, não é sustentável. Temos que analisar (as promoções) com cautela – acredita Luiz Henrique Martiningui, presidente do Sindipetro Serra, entidade que representa os postos da região.

Até pela flexibilidade da nova política da Petrobras, com anúncios constantes de variação para cima ou para baixo, Martiningui afirma que é difícil prever se a tendência de queda seguirá. Na segunda-feira, a estatal definiu um aumento de 0,7% na gasolina nas refinarias, que poderá refletir nos postos nos próximos dias.





Evolução do preço médio em Caxias

Caxias no meio, comparada com outras cidades

Entre as 40 cidades do Rio Grande do Sul analisadas semanalmente pela ANP, Caxias do Sul fica no meio da tabela de preços divulgada ao final da segunda semana de julho. Ou seja, há 19 municípios gaúchos com combustível mais barato que o de Caxias, enquanto existem outras 20 cidades onde abastecer sai mais caro. Na Serra, além dos postos caxienses, a agência analisa o mercado em Bento Gonçalves, Gramado e Vacaria.

As queixas de motoristas caxienses de que a gasolina local tem preço maior do que o praticado em municípios próximos, como Bento, Garibaldi ou Flores da Cunha, levaram o Procon a buscar informações sobre a precificação do combustível em Caxias e em outras cidades serranas.

Segundo o coordenador do Procon Caxias, Luiz Fernando Horn, o objetivo é, com a intermediação do Sindipetro, fazer com que alguns postos encaminhem as informações sobre os valores de compra e venda. Os estabelecimentos selecionados não seriam identificados.

O monitoramento, porém, não tem data definida para começar. Entre outros aspectos, ainda é necessário definir qual vai ser o orçamento necessário para tirar a iniciativa do papel. Conforme Horn, a entidade que representa os postos já deu sinal verde à ação.

– Amanhã ou depois, o consumidor de Caxias poderá optar por abastecer em Caxias ou até trocar de cidade. Apesar da fixação de preço ser livre, ele (consumidor) tem direito de saber o porquê de o preço ser mais caro em relação a outras cidades – pondera Horn.

O presidente do Sindipetro Serra ressalta que o preço da gasolina em Caxias é guiado principalmente pelo valor de compra junto às distribuidoras. Além disso, de acordo com Martiningui, o custo de operação de um posto caxiense é mais alto se comparado com o de um estabelecimento situado em outra cidade da região. O dirigente do Sindipetro lembra, por exemplo, que os aluguéis em Caxias costumam ser mais caros.



Ranking de preços pelo Rio Grande do Sul (R$ por litro)

1 Sapiranga – 3,154

2 Novo Hamburgo – 3,177

3 São Leopoldo – 3,274

4 Sapucaia do Sul – 3,281

5 Osório – 3,473

6 Gravataí – 3,497

7 Esteio – 3,504

8 Guaíba – 3,506

9 Passo Fundo – 3,522

10 Santa Cruz do Sul – 3,524

11 Tramandaí – 3,551

12 Canoas – 3,568

13 Torres – 3,569

14 Cachoeirinha – 3,63

14 Santa Maria – 3,63

16 Lajeado – 3,638

17 Viamão – 3,639

18 Bento Gonçalves – 3,64

19 Porto Alegre – 3,648

20 Caxias do Sul – 3,679

21 Ijuí – 3,699

22 Santa Rosa – 3,717

23 Erechim – 3,73

24 Pelotas – 3,732

25 Palmeira das Missões – 3,739

26 Cachoeira do Sul – 3,74

27 Vacaria – 3,741

28 Alvorada – 3,744

29 Santo Ângelo – 3,763

30 São Luiz Gonzaga – 3,832

31 Gramado – 3,838

32 Cruz Alta – 3,871

33 Rio Grande – 3,872

34 Santana do Livramento – 3,894

35 São Borja – 3,90

36 Caçapava do Sul – 3,957

37 Alegrete – 3,98

38 Uruguaiana – 3,984

39 São Gabriel – 4,024

40 Bagé – 4,145