"O papel do líder é engajar novos talentos", diz Daniel Randon

O papel do líder é engajar novos talentos que tragam maior vitalidade à organização de forma a permitir um crescimento sustentável e, por decorrência, a perpetuação da empresa. O pensamento foi compartilhado na sexta-feira pelo vice-presidente de Administração e Finanças da Randon SA, Daniel Randon, durante o Congresso da Federasul, em Canela.



Ao dividir o painel "Mantendo seu negócio atualizado num mundo contemporâneo" com os empresários Otelmo Drebes (Lojas Lebes) e José Renato Hopf (4All), o filho de Raul Randon declarou que o segredo está na inovação, no pensar diferente e com o olhar muito além do horizonte, considerando todas as variáveis de um mundo altamente competitivo.



— O alicerce das organizações é uma gestão baseada nos princípios da qualidade, que mantêm os processos e os indicadores de desempenho monitorados e, mais do que isso, são responsáveis por incentivar continuamente a inovação e o trabalho em equipe em busca dos mesmos propósitos — ilustrou Daniel, formado em Engenharia Mecânica e MBA na Universidade de Chicago.



A empresa tem de ter dimensão da importância de ferramentas modernas de gestão e de administração, mas sem perder de vista o que faz a diferença: as equipes.