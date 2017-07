Novo prazo para ônibus cumprirem regras de acessibilidade agrada indústria de Caxias

Caixa-Forte 21/07/2017 | 15h06 Atualizada em

Portaria publicada nesta semana pelo Inmetro, no Diário Oficial da União, adiou pela quarta vez o prazo para que os ônibus rodoviários saiam de fábrica com plataformas elevatórias para pessoas com deficiência. Com isso, a regra, que entraria em vigor neste mês, passa a valer só em 1º de julho de 2018.



A partir dessa nova data, ficará proibida a utilização da cadeira de transbordo para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.A novidade agrada os fabricantes de ônibus do país, a exemplo das caxienses Marcopolo e Neobus, que estavam com pedidos em suspenso no aguardo dessa definição, já que a inclusão de plataformas elevatórias nos ônibus implica custos extras aos operadores interessados em renovar as frotas.



Como a possibilidade de adiamento da medida era aventada, e trabalhada nos bastidores, o mercado ficou em compasso de espera.A expectativa é de que 2 mil ônibus rodoviários estejam com os pedidos represados no aguardo da protelação, que desobriga o dispositivo, tornando o produto mais barato.



A primeira previsão era de que os ônibus já saíssem com os dispositivos mais confortáveis e seguros de fábrica a partir de 2015. Quem sai prejudicado? Os consumidores com mobilidade reduzida.