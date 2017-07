Mercado de trabalho de Caxias continua no patamar de 2010

Caixa-Forte 05/07/2017 | 14h39 Atualizada em

Apesar de Caxias do Sul ter retomado de forma cautelosa a geração de empregos, o contingente de funcionários formais continua no patamar dos primeiros meses de 2010. Hoje, a cidade emprega 160.168 trabalhadores, 1.645 pessoas a mais do que no final de 2016. Foi uma reação, mas bem longe de voltar ao exército de 183.173 empregados com carteira assinada que a cidade ostentava em 2013. De lá para cá, já são 23 mil funcionários expulsos do mercado de trabalho.



Esse é o legado da retração econômica. Porém, os números dão sinais de retomada, mas de forma bastante lenta. Apesar dos dois feriados, em maio, a economia caxiense cresceu 7,7% sobre igual período do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, os dados ainda estão no vermelho, mas há uma ¿despiora¿, com queda de 5,8%.



Já nos primeiros cinco meses de 2017, a economia atingiu o ponto de equilíbrio, com avanço inexpressivo de 0,5%. Seria o indício do fim da recessão?



– Não são números robustos, mas são positivos e precisam ser comemorados. Se a política não interferir, vamos fechar o ano com desempenho positivo – empolga-se o diretor de Economia da CIC, Alexander Messias.



Uma coisa é certa: levará bastante tempo para Caxias reabsorver na atividade formal todos os demitidos (ou seja, as vítimas) da crise.