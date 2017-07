Marcopolo, de Caxias, entrega lote de ônibus para a Guatemala

Caixa-Forte 13/07/2017 | 06h36 Atualizada em

Os ônibus sairão da fábrica de Ana Rech, em Caxias do Sul Foto: Gelson Mello da Costa / divulgação

Os pedidos não lembram épocas de cenário turbinado, como em 2013, por exemplo. O mercado nacional continua lento. Mas, de acelerada em acelerada, a Marcopolo comemora o fornecimento de ônibus ao Exterior.



Em parceria com a Volvo, a empresa está entregando 30 ônibus Viale BRT para o Transmetro, sistema de transporte coletivo da Guatemala, no qual os veículos trafegam em pistas exclusivas. A parte positiva é que os ônibus sairão da fábrica de Ana Rech, em Caxias do Sul.



Para esse destino, a empresa forneceu mais de 80 ônibus nos últimos anos, já que o governo da Guatemala tem investido na aquisição de novos modelos para qualificar o transporte coletivo.