Mais do que vestibular: Feira de Profissões, em Caxias, contabilizou 36,4 candidatos por vaga 

Caixa-Forte 06/07/2017 | 14h13 Atualizada em

Quem circulou pela Feira de Profissões e Empregabilidade, promovida no dia 26 de junho, pelo Uniftec Centro Universitário, de Caxias, ficou impactado com o cenário: eram 2,5 mil candidatos disputando 158 vagas. Passada mais de uma semana, as 15 empresas e agências de emprego da região participantes da iniciativa fecharam os números: foi contabilizada a entrega de 5.757 currículos, a maioria para a área de produção.



Isso equivale a uma média geral de 36,4 candidatos por vaga, tão difícil quando pleitear uma colocação em vestibular para medicina na universidade.Por que há o dobro de currículos em relação às pessoas? Ocorre que muitos profissionais candidataram-se para mais de uma vaga, tamanha a dificuldade.



Para a Feira de Profissões, veio gente da região e até da Capital. O retrato do desemprego ganhou cara e voz ao colocar lado a lado pessoas de diferentes gerações e de distintas formações buscando o mesmo propósito: um emprego. Percebia-se até ex-diretores de grandes empresas na fila do desemprego. A cada parada de ônibus desciam levas de 20 candidatos, em média, ao Uniftec.



E o resultado prático? Já houve o preenchimento de algumas contratações e outras estão sendo encaminhadas, uma vez que o processo pode levar um mês desde a avaliação do currículo até as entrevistas.O desespero para voltar à ativa justifica-se pelo fechamento de 23 mil vagas de trabalho em Caxias do Sul nos últimos três anos. Uma das agências identificou que 95% dos currículos recebidos na feira já integravam seu cadastro, o que mostra a luta para a recolocação no mercado.