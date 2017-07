Lucro da Renner cresce 10,7% no segundo trimestre

Caixa-Forte 27/07/2017 | 08h00 Atualizada em

O mercado brasileiro de moda anda a passos lentos por conta do menor poder de compra das famílias.Mas isso não se aplica a todas as redes. Algumas, como a Lojas Renner, souberam investir em coleções modernas e implementar uma gestão que conquista resultados impactantes.



Nesta semana, a varejista deixou o mercado exultante ao comunicar lucro líquido de R$ 193,6 milhões no segundo trimestre de 2017, um crescimento de 10,7% na comparação com o período de abril a junho do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, o lucro da Renner atingiu R$ 260,6 milhões, avanço de 8,4% na comparação anual.



Tendo como CEO o caxiense José Galló, a cadeia de vestuário atua com força em Caxias do Sul, onde mantém três filiais, nos shoppings Prataviera, San Pelegrino e Iguatemi.