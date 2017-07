Caixa-Forte 20/07/2017 | 06h30 Atualizada em

Se tem um setor que mostra-se com vitalidade e longe de estar abatido é o que lida com o tripé: vaidade, beleza e estética.



Atento a esse nicho, mais um espaço especializado em depilação a laser abriu neste mês em Caxias, mais especificamente no segundo andar do Shopping San Pelegrino.



Essa é a 18ª unidade da Vialaser, sendo a primeira da marca na Serra Gaúcha. O negócio replica uma tendência mundial, de instalação de clínicas em shoppings.