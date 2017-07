Hiper Zaffari, de Caxias, tem nova hóspede

Caixa-Forte 24/07/2017 | 06h30 Atualizada em

Quem costuma circular pelo Hiper Zaffari, instalado no centro de Caxias, perceberá novidade aromática no elenco de lojas que integram o complexo.



Com investimento de R$ 100 mil, a Camomilla Spazio Zen será inaugurada nesta terça-feira pelas sócias, a relações públicas Caroline Rech e a enfermeira Jaqueline Vieira Dellagustinho.



O conceito de bem-estar norteia o mix de 500 itens, como aromatizadores de ambiente, decoração zen, linha spa, aromaterapia, incensos, velas aromáticas nacionais e importadas e presentes.



O projeto é assinado pelo arquiteto Saymon Dall¿Alba.