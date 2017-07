Hamburgueria Moreira, de Caxias, amplia horário de atendimento

Caixa-Forte 25/07/2017 | 06h30 Atualizada em

Para minimizar os efeitos da crise econômica, a Hamburgueria Moreira, de Caxias, amplia a partir deste mês o horário de atendimento. A novidade é que, de terça a sexta, a casa não fecha mais à tarde, atendendo das 11h30min às 23h, reforçando o cardápio com cafés, salgados e doces. O expediente de sábado e domingo fica inalterado.



Com o horário elástico durante a semana, coberto à tarde pelos proprietários, o bar pretende otimizar a estrutura, diluir os custos e aumentar o faturamento, atraindo o consumidor para o almoço em horário alternativo, o lanche da tarde e o happy hour. Ampliar o faturamento em 10% é a meta com a estratégia, calcula o casal de sócios Leandro e Aline Moreira.



Nascida em 1973, a Hamburgueria Moreira foi reinaugurada em 2015 com 20 funcionários, mas, em função da retração do mercado, o quadro foi reduzido pela metade. Desistiu recentemente do serviço de telentrega, devido aos altos custos com motoboys e empresas terceirizadas, além do risco da função.