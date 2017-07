Gasolina já está mais cara nos postos de Caxias do Sul

Combustíveis 21/07/2017 | 18h18 Atualizada em

Medida do governo federal deverá aumentar em R$ 0,41 o preço do litro da gasolina

Medida do governo federal deverá aumentar em R$ 0,41 o preço do litro da gasolina Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O preço da gasolina aumentou, literalmente, da noite para o dia em uma série de postos de Caxias do Sul. Após o governo federal anunciar na quinta-feira um reajuste na alíquota do PIS-Cofins incidente sobre os combustíveis, diversos estabelecimentos operaram na sexta-feira com valores modificados para cima. Já há pontos na cidade em que o litro chega a R$ 4,09.

O impacto da elevação da carga tributária levará a um incremento de R$ 0,41 na gasolina, conforme estimativa do próprio governo. Em levantamento realizado pela reportagem do Pioneiro nesta sexta, 11 de 16 postos analisados subiram o preço da gasolina comum em comparação com a sondagem feita no dia 16 de julho. Outros quatro permaneciam com valores iguais e apenas um apresentava redução. Em geral, o incremento oscila entre R$ 0,30 e R$ 0,50 no litro.

Diante da situação, o Procon de Caxias do Sul promete ir a campo a partir de segunda-feira para verificar se houve casos de abuso ao consumidor. O coordenador Luiz Fernando Horn diz que a ideia é pedir informações de determinados postos sobre o preço de compra do combustível vendido com reajuste.

- Caso o estabelecimento comercial tenha combustível estocado pago com determinado valor menor na nota fiscal de compra, não tem por que, de uma hora para outra, aumentar mais de R$ 0,50. Isso é um abuso. Agora, se houver o simples repasse do reajuste (do PIS-Cofins), não há o que fazer.

O presidente do Sindipetro Serra, Luiz Henrique Martiningui, alega que existem distribuidores que alteraram os preços nesta sexta. O dirigente da entidade que representa os postos afirma que, mesmo no caso de ter gasolina estocada, os revendedores levam em consideração, na hora de definir preço, o impacto futuro do reajuste no seu custo de operação.

- O que o governo anunciou de repasse chega muito próximo à margem (de lucro) do posto. Aí você vende todo o estoque com um preço, sem ter repassado (o aumento de imposto), amanhã quando for comprar não tem dinheiro para fazer a compra. É uma decisão de cada revendedor (o preço de venda) – diz Martiningui.

Indignação entre motoristas

O anúncio do governo federal foi recebido com indignação pelos motoristas caxienses. Neste sentido, muitas pessoas aproveitaram para abastecer em postos que ainda não haviam feito alterações. É o caso do vendedor Alaor Trindade, que colocou cerca de 10 litros no tanque na tarde de sexta.

- É um absurdo esse aumento. Não pretendia abastecer, mas decidi aproveitar que ainda tem postos que não reajustaram.

Na Rua Pinheiro Machado chegou a se criar uma fila de carros interessados em entrar em um posto com gasolina a R$ 3,449. A dona de casa Patrícia Martins aguardou mais de 20 minutos até conseguir ser atendida.

- Vi a notícia hoje na televisão e vim completar o tanque.

Por outro lado, nos postos que começaram a praticar os novos valores, a movimentação durante a tarde de hoje foi fraca. Alguns motoristas chegaram a desistir de abastecer, ao serem informados da alta. Em determinadas situações, só perguntando ao frentista era possível saber o preço. Isso porque havia estabelecimentos sem informações nos letreiros, que estavam sendo atualizados com os novos números.

Preços em Caxias em 21/7

Carrefour (Shopping Iguatemi) - R$ 3,449

Coocaver (Rua Cristóforo Randon, 887, Marechal Floriano) - R$ 3,489

São Pelegrino (Rua Pinheiro Machado, 2.589, Centro) - R$ 3,449

Deltha (Av. Ruben Bento Alves, 785, Sagrada Familia) - R$ 3,999

Ibiza (Av. Jacob Luchesi, 2111, Santa Catarina) - R$ 3,959

Onzi (Av. Ruben Bento Alves, 1.409, Perimetral Norte) - R$ 4,098

Petrotech (Av. Ruben Bento Alves, 4.319, São José) - R$ 3,699

Posto da Júlio (Av. Júlio e Castilhos, 3.221, Cinquentenário) - R$ 4,099

Rodeio (Av. Rossetti, 744, Santa Catarina) - R$ 3,599

Sim (Rua João Nichelli, 2.227, Sanvitto) - R$ 3,979

Central (Rua Os Dezoito do Forte, 2.201, São Pelegrino) - R$ 3,499

Gatz (Rua Os Dezoito do Forte, 2.222, São Pelegrino) - R$ 3,499

Posto Tonolli (Rua Sinimbu, 306, Lourdes) - R$ 3,679

Posto LC (Rua Moreira César, 2.290, Pio X) - R$ 3,888

Posto Petrolino (Rua Alexandre Rizzo, 703, Desvio Rizzo) - R$ 3,499

Sander (Rua Bento Gonçalves, 3563, Centro) - R$ 3,999

Pesquisa feita entre 14h e 15h