Fungo que ataca pomares de kiwi em Farroupilha desafia pesquisadores

Ninguém sabe ao certo como o Ceratocystis Fimbriata começou a acabar com boa parte dos pomares de kiwi em Farroupilha, assim como ainda não foi encontrada a cura para a doença provocada pelo fungo. O maior vilão dos kiwizeiros no momento chegou de maneira silenciosa e rapidamente começou a matar as plantas. Quando se deram conta de que algo atípico estava acontecendo, muitos produtores já acumulavam perdas significativas.

Na segunda reportagem da série Kiwi sob ameaça, veja como os produtores da fruta estão buscando alternativas para tentar salvar a plantação.

Nesta quarta-feira, acompanhe a última reportagem da série e leia mais sobre a última edição da Fenakiwi.