Flores da Cunha ganhará 1º parklet

Caixa-Forte 03/07/2017 | 16h40 Atualizada em

O projeto "[com]vida" sai do papel com o propósito de contribuir com a humanização e democratização das ruas

O projeto "[com]vida" sai do papel com o propósito de contribuir com a humanização e democratização das ruas Foto: Desterro Arquitetos / divulgação

Seguindo o exemplo de Caxias do Sul – que inspirou-se num conceito surgido nos Estados Unidos –, Flores da Cunha ganhará seu primeiro parklet (minipraça), a ser entregue à população em julho.



O espaço de convivência ocupa o número 726 da Rua Dr. Montauri, em frente ao Restaurante Dona Dina. Preenchendo a vaga de um carro em via pública, o parklet conta com dimensões de 2,2m por 5m. Servirá de ponto de encontro e abrigará ainda uma placa fotovoltaica que fornecerá energia limpa e sustentável para carregar celulares e iluminar a área.



O projeto "[com]vida" sai do papel com o propósito de contribuir com a humanização e democratização das ruas. O primeiro parklet da cidade é uma realização da Desterro Arquitetos, Olimóveis Urbanismo, Pilar Incorporadora e Metalco.

A iniciativa, que tem a Bicofino Oficina Criativa e a Trento Iluminação como parceiras, é encabeçada pelos empresários Auber Césaro, Felipe Finger, Fábio Massochini, Pedro Toni e Vanessa Smiderle e foi regulamentada em Flores da Cunha por meio do Decreto Executivo nº 5.309/2017.

– A ideia é que o parklet seja integrado ao dia a dia de Flores da Cunha, tornando-se um ambiente público de estar, de trocas e interações sociais, e ajudando a fazer com que o protagonismo das ruas seja devolvido às pessoas – destaca Felipe Finger, arquiteto responsável pelo projeto.