Fenakiwi de Farroupilha terá sua última edição em 2017

Em meio ao contexto de dificuldades enfrentado pelos produtores de kiwi em Farroupilha, uma das principais vitrines da produção local se despedirá do público em 2017. A Festa Nacional do Kiwi (Fenakiwi) chegará à sua 22ª e derradeira edição. O evento, que será realizado entre 20 de julho e 6 de agosto, será o último com este formato. A ideia da prefeitura é, a partir do próximo ano, começar a fazer uma festa multissetorial, ainda sem detalhes definidos.



A terceira e última reportagem da série Kiwi sob ameaça aborda os motivos que levam ao fim da festa e relata o histórico sobre como a cultura começou a ser trabalhada na cidade.