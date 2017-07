Farroupilha ganhará hospital da Unimed

Caixa-Forte 08/07/2017 | 06h37 Atualizada em

Com investimento de R$ 2,5 milhões e 100 novos postos de trabalho, o Pronto-Atendimento Unimed Farroupilha será convertido em hospital, em decisão do seu Conselho de Administração nesta semana.



As datas de inauguração e início das reformas não estão previstas, pois dependem da finalização da ampliação do Hospital Unimed de Caxias, cujas obras devem prosseguir no mínimo até 2019.



Para virar hospital, o empreendimento localizado na Rodovia dos Romeiros, 2.000, em Farroupilha, receberá adequações e 30 leitos.