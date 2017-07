Encaminhamentos de seguro-desemprego reduzem 14% em Caxias no primeiro semestre 

Mercado de trabalho 06/07/2017 | 11h33 Atualizada em

O número de seguros-desemprego encaminhados de janeiro até o final de junho em Caxias do Sul alcançou 11.294 trabalhadores de acordo com dados da agência do Sine. No mesmo período do ano passado, foram 13.200 mil pedidos do benefício. A redução indica uma melhora nos índices de desemprego na cidade, com queda de 14% nos encaminhamentos do seguro. As informações são da Gaúcha Serra.



Embora os números sejam melhores do que já foram em 2016, o coordenador da agência Sine de Caxias, Max Mota Rodrigues, diz que as empresas ainda estão cautelosas.



— Por conta do cenário de incertezas, as empresas não estão investindo — aponta.

O reflexo é que as colocações no mercado de trabalho, mediadas pelo Sine, também reduziram. No primeiro semestre deste ano, foram 270 pessoas encaminhadas para vagas de empregos indicadas pela agência, enquanto no ano passado foram 341 no mesmo período. O recuo é de 20%.